Mercedes-Chef: Deutsche müssen insgesamt wieder mehr arbeiten

Källenius verteidigte das Recht auf Teilzeitarbeit, aber mit Einschränkungen. «Teilzeit mit einem Sachgrund wie Kindererziehung oder Pflege ist ein wunderbares Instrument, viele Menschen konnten so von ihren Arbeitgebern gehalten oder in den Arbeitsmarkt zurückgeführt werden.» Klar sei aber auch, dass die Deutschen insgesamt wieder mehr arbeiten müssten, sonst gerate «unsere einzigartige Produktivitätsmaschine noch stärker ins Stocken».