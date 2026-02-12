Insgesamt soll der Umsatz bei einem Pkw-Absatz auf Vorjahresniveau in etwa ebenfalls auf dem Niveau von 2025 bleiben. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern dürfte aber deutlich steigen. Zum einen kommen Kosteneinsparungen aus dem Stellenabbauprogramm zum Tragen, zum anderen wiederholen sich die Einmalkosten dafür nicht in der Höhe des Vorjahres. Für den Jobabbau - für den Mercedes keine konkrete Stellenanzahl als Ziel nennt - stellte der Autobauer 2025 rund 1,6 Milliarden Euro zurück.