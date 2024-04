Mercedes-Benz hat weltweit rund 341 000 Fahrzeuge wegen einer möglichen Brandgefahr zurückgerufen. Betroffen sind die Modelle GLE und GLS aus den Baujahren von 2017 bis 2023, wie am Donnerstag aus einer Mitteilung in der Datenbank des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) hervorgeht. Demnach könne sich eine fehlerhafte Verschraubung des Kabelschuhs an der 48V-Massestelle im Montageablauf gelöst haben und zu einer Brandgefahr führen. Die Verschraubung der Massestelle werde überprüft und gegebenenfalls korrigiert, hiess es. In Deutschland sind von dem Rückruf mehr als 11 000 Autos betroffen. Mercedes-Benz war zunächst nicht für eine Stellung zu erreichen./rwi/ols/DP/ngu