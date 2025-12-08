Wechsel zur Konkurrenz

Weckbach ist in der Autobranche alles andere als ein Unbekannter: 2008 fing er beim Sportwagenbauer Porsche an. Dort war er unter anderem für das erste vollelektrische Modell verantwortlich, den Taycan, und später für die Baureihe Cayenne. Im September 2023 wechselte er nach Wolfsburg. Sein Jobtitel dort: Leiter Konzernstrategie, Konzern-Produktstrategie und Generalsekretariat - oft zusammengefasst als VW -Chefstratege.