Die Schwaben hatten darauf reagiert und vor etwas mehr als einem Jahr ein Sparprogramm aufgelegt. Ende Juni hat Mercedes seinen Sparkurs verschärft und als Sofortmassnahme eine tarifliche Sonderzahlung auf das kommende Jahr verschoben. Die Arbeitsstunde müsse günstiger werden, teilte der Vorstand den Beschäftigten in Deutschland mit. «Der direkteste und in unseren Augen fairste Weg: Wir sollten in allen Bereichen für das gleiche Geld mehr arbeiten», so der Vorstand. In der Folge protestierten am Freitag bundesweit Zehntausende Beschäftigte gegen den Sparkurs./rwi/jwe/DP/men