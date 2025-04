Mercedes will mit mehr Infotainment und neuen Produkten in China wieder stärker Fuss fassen. «Wir werden die effizientesten und intelligentesten Autos vorstellen, die wir je gebaut haben», sagte der Vorstandsvorsitzende von Mercedes-Benz , Ola Källenius, in Shanghai. Er sprach dabei von «Supercomputern auf Rädern».