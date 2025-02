Bei Investoren ist das beliebt, weil der Gewinnanteil pro verbleibender Aktie steigt und damit kurzfristig auch Kursanstiege einhergehen können. Es gibt aber auch Kritik an dem Vorgehen - so fehlen die Mittel dann etwa für Investitionen in neue Produkte oder neue Technik, die den Geschäftserfolg der Zukunft sichern könnten. Oft bemessen sich auch Boni von Vorständen am Aktienkurs. In den beiden vergangenen Jahren hatte Mercedes-Benz bereits eine Summe von 6,8 Milliarden Euro für Aktienrückkäufe ausgegeben.