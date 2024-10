Der Darmstädter Merck-Konzern dampft nach zwei Studienflops mit wichtigen Medikamenten seine mittelfristigen Wachstumsambitionen für die Pharmasparte ein. Das Management des Dax -Konzerns ist jedoch weiter zuversichtlich, nach dem Corona-Boom und einem schwierigen Jahr 2023 mittelfristig wieder zu nachhaltigem Wachstum zurückkehren zu können. Dabei dürfte Merck dank des aktuellen Booms von KI-Anwendungen von einer beschleunigten Entwicklung in seiner Elektronik-Sparte mit Halbleitermaterialien profitieren. Das teilte der Konzern anlässlich eines Kapitalmarkttags am Donnerstag in Darmstadt mit. Für den Bereich hob Merck seine Mittelfristziele denn auch an.