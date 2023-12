Der US-Pharmahersteller Merck & Co hat erneut einen Rückschlag mit seinem Kassenschlager Keytruda erlitten. In den klinischen Tests versagte eine Kombinationstherapie mit dem Krebsmittel als Erstbehandlung bei Patientinnen mit fortgeschrittenem oder wiederkehrendem Endometriumkarzinom, wie der Konzern und sein japanischer Partner Eisai am Freitag mitteilten. Bei dieser Krebsform erkrankt die Schleimhaut der Gebärmutter. Für die Merck-Aktie ging es nach den Neuigkeiten im vorbörslichen US-Handel um mehr als zwei Prozent abwärts.

08.12.2023 14:43