Wie der Konzern in Rahway mitteilte, soll der bereinigte Gewinn je Aktie nun bei 8,93 bis 8,98 Dollar herauskommen. Nach einer Senkung im April hatte Ricks die Prognose bereits im Sommer wieder angehoben - zuletzt standen 8,87 bis 8,97 Dollar im Plan. 2024 hatte Merck auf bereinigter Basis 7,65 Dollar je Aktie verdient und knapp 64,2 Milliarden Dollar erlöst. Für 2025 passte Ricks nun das Ziel auf 64,5 bis 65 Milliarden Dollar an, statt der zuvor erwarteten 64,3 bis 65,3 Milliarden.