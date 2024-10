Der US-Pharmariese Merck & Co hat im vergangenen Quartal abermals von einem guten Lauf mit seinem wichtigsten Kassenschlager, dem Krebsmedikament Keytruda profitiert. Konzernweit stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 4 Prozent auf 16,7 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Für das Gesamtjahr stellt Merck & Co jetzt 63,6 bis 64,1 Milliarden Dollar Erlös in Aussicht. Das sind am unteren Ende 200 Millionen Dollar mehr als noch vor drei Monaten prophezeit - in der Spitze aber auch 300 Millionen Dollar weniger.