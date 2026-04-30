Für das erste Quartal vermeldete der Pharmahersteller ein Umsatzplus von 5 Prozent auf 16,3 Milliarden Dollar (rund 13,9 Mrd Euro). Analysten hatten hier im Mittel mit weniger gerechnet. Der wichtigste Kassenschlager, das Krebsmedikament Keytruda, kam auf einen Umsatz von gut acht Milliarden. Bereinigt um Sondereffekte verbuchte Merck aber einen Verlust von 1,28 Dollar je Aktie, nach einem Gewinn von 2,22 Dollar ein Jahr zuvor. Grund sind Kosten von rund 9,2 Milliarden Dollar durch die Übernahme des Biotechunternehmens Cidara Therapeutics.