Im zweiten Quartal wies Merck & Co unter dem Strich einen Verlust von fast sechs Milliarden US-Dollar (5,4 Mrd Euro) aus, nach rund vier Milliarden Dollar Gewinn ein Jahr zuvor, wie der Konzern am Dienstag in Rahway mitteilte. Merck & Co hatte im April die Prometheus-Übernahme angekündigt und im Juni abgeschlossen. Im zweiten Quartal schlug dies mit einer einmaligen Belastung von 10,2 Milliarden Dollar zu Buche.