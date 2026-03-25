Der US-Pharmakonzern Merck & Co will auf seiner Einkaufstour das Biotechunternehmen Terns Pharmaceuticals übernehmen. Merck & Co bietet 53 US-Dollar je Aktie. Damit werde Terns brutto mit rund 6,7 Milliarden US-Dollar (rund 5,8 Mrd Euro) bewertet, teilte der Pharmariese am Mittwoch in Rahway mit. Der Preis liegt den Angaben zufolge rund 31 Prozent über dem Durchschnittskurs der vergangenen 60 Tage. An der Wall Street kamen die Neuigkeiten gut an.