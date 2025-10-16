Seit dem Rekordhoch von 231,50 Euro ging es mit dem Kurs um mehr als die Hälfte nach unten. Das Papier zählt damit in den vergangenen Jahren zu den grössten Verlierern im deutschen Leitindex Dax. Mit einem Börsenwert von knapp 50 Milliarden Euro rangiert Merck nur noch im oberen Mittelfeld der 40 Dax-Werte. Ende 2021 hatte das Unternehmen mit knapp 100 Milliarden noch auf Rang fünf gelegen.