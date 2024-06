Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA investiert an seinem Hauptsitz in Darmstadt 62 Millionen Euro in die Qualitätskontrolle des Unternehmensbereichs Life Science. Die Fertigstellung des fast 10 000 Quadratmeter grossen Neubaus, in dem etwa 135 Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen zusammenarbeiten sollen, ist für Mitte 2025 geplant, wie Merck am Dienstag mitteilte. Während der Qualitätskontrolle werden die Produkte auf ihre Reinheit geprüft, so dass unerwünschte Substanzen erkannt und entfernt werden können. Zum Bereich Life Science zählen unter anderem Produkte für die Pharmaforschung.