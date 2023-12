An der Börse war die Enttäuschung nach den Nachrichten von Merck zur Wochenmitte gross. Im frühen Handel knickte das Papier weit abgeschlagen am Dax-Ende um 13 Prozent ein. Einige Analysten reagierten negativ, die HSBC etwa strich ihre Kaufempfehlung und warf die Schätzungen für das Medikament gänzlich aus ihrem Modell. Jefferies-Analyst Brian Balchin vermutete unterdessen, Merck habe sich selbst eine sehr hohe Hürde gesetzt, da sich die Krankheit bei vielen der involvierten Patienten erst in einem frühen Stadium befunden habe. Er beliess es gleichwohl bei seiner Kaufempfehlung für die Aktie, die in diesem Jahr mehr als ein Fünftel nachgegeben hat.