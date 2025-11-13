Der Pharma- und Technologiekonzern Merck KGaA hat im dritten Quartal im Sog einer Erholung der Laborsparte überraschend viel verdient. So zogen die Geschäfte rund um Produkte für die Arzneimittelproduktion kräftig an. Und: In der Pharmasparte sorgte unter anderem der jüngste Zukauf des US-Krebsspezialisten Springworks Therapeutics für Rückenwind. Zudem stützt der aktuelle Boom der Künstlichen Intelligenz Mercks Geschäft mit Halbleitermaterialien. Konzernchefin Belen Garijo engte am Donnerstag zur Zahlenvorlage die Prognose ein weiteres Mal ein. Die Aktie legte nach den Nachrichten deutlich zu.