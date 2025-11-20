Der Darmstädter Merck- Konzern will seine Pipeline in der Pharmasparte durch eine Partnerschaft mit dem US-Unternehmen Valo Health voranbringen. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) Medikamente gegen Parkinson und verwandte Erkrankungen entwickeln, wie Valo am Donnerstag mitteilte. Das US-Unternehmen hat dabei Aussicht auf mögliche Zahlungen durch die Merck KGaA in Höhe von mehr als drei Milliarden US-Dollar in Form von Vorauszahlungen, potenziellen Meilensteinen sowie Lizenzgebühren und Entwicklungsgelder.