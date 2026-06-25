Mit der Übernahme stärke Merck sich in seiner Laborsparte in wachstumsstarken Bereichen wie Zell- und Gentherapien und Präzisionsdiagnostik, sagte deren Lenker Jean-Charles Wirth laut Mitteilung. Finanziert werden soll der Kauf durch Barmittel und Kredite. Merck erwartet jährliche Kostensynergien von rund 140 Millionen Euro. Zudem soll sich die Übernahme nach dem Abschluss unmittelbar positiv auf die operative Marge auswirken und spätestens ab dem dritten Jahr nach Vollzug einen positiven Beitrag zum bereinigten Ergebnis je Aktie leisten.