Treiber im Quartal war die Laborsparte, die bei Umsatz und auch Ergebnis zulegen konnte. Einbussen verzeichnete Merck dagegen im Pharmageschäft. Dort konnte der Konzern die Rückgänge bei Mavenclad und vielen anderen Medikamenten nicht ganz vollständig ausgleichen. Um die Patentlücke zu füllen, hatte Merck im vergangenen Jahr in einem Milliardendeal den Krebsspezialisten Springworks Therapeutics übernommen. Die Beiträge der beiden Medikamente des US-Unternehmens blieben mit einem zweistelligen Millionenbetrag im ersten Quartal aber noch überschaubar. Wegen Kosten für den Zukauf und Währungseffekten ging in der Sparte auch das Ergebnis zurück.