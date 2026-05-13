Der Darmstädter Merck-Konzern hat zum Jahresstart starken negativen Wechselkurseffekten und Umsatzrückgängen bei wichtigen Medikamenten getrotzt und operativ mehr verdient als gedacht. «Auf Grundlage unserer Leistung im ersten Quartal und der aktuellen Marktbedingungen heben wir unsere Finanzprognose für das Gesamtjahr 2026 an. Gleichzeitig schärfen wir die strategische Ausrichtung des Unternehmens für die lange Frist», sagte der neue Konzernchef Kai Beckmann laut Mitteilung vom Mittwoch. Der Manager hatte das Ruder Anfang Mai von Belen Garijo übernommen, die an die Spitze des französischen Pharmakonzerns Sanofi gewechselt ist.