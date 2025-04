Die Papiere des Darmstädter Pharmakonzerns stiegen am Freitag im frühen Handel um rund ein Prozent. Die Springworks-Aktien waren am Donnerstag im späten New Yorker Handel um neun Prozent angezogen. Richard Vosser von der Bank JPMorgan bekräftigte seine Einschätzung, dass eine Übernahme das Healthcare-Portfolio von Merck ergänzen und dazu beitragen würde, einen Umsatzrückgang in dieser Sparte zu adressieren. Mit einem Preis von rund 3,5 Milliarden Dollar wäre ein Kauf auch finanziell sinnvoll. Händler verwiesen darauf, dass ehemals von Beträgen von 4 bis 5 Milliarden Dollar die Rede gewesen sei.