Merck hat bereits mit einigen Sparpaketen auf die schwierige Situation reagiert. Erst in der vergangenen Woche war der Abbau von bis zu 230 Stellen in der Elektroniksparte bekannt geworden, davon bis zu 100 in Deutschland. Zudem sollen ausserhalb Deutschlands bis Ende 2025 weitere 130 Stellen abgebaut werden. Der Konzern strebe möglichst einvernehmliche und sozialverträgliche Lösungen an und versuche möglichst viele Beschäftigte intern zu vermitteln, hiess es. Bereits im November war bekannt geworden, dass Merck die Kosten in der Elektroniksparte um bis 90 Millionen Euro senken will.