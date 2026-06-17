«Respektieren Sie die Handelspartner»

Eine Mehrheit der APK-N hätte den Beschluss zum Abkommen mit dem Auftrag ergänzen wollen, dass die Schweiz die Vorgaben der Entwaldungsverordnung der EU übernimmt. Das sollte verhindern, dass Produkte, für deren Herstellung Wälder zerstört werden, in die Schweiz importiert werden.