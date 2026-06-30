Die EU und die Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay sowie Paraguay bilden seit Anfang Mai eine riesige Freihandelszone. Bolivien ist seit 2024 formell Mitglied im Mercosur, befindet sich jedoch noch im Prozess der Umsetzung der Mercosur-Normen. Das Abkommen soll durch den schrittweisen Abbau von Handelsbarrieren und Zöllen den Austausch von Waren und Dienstleistungen ankurbeln.