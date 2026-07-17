Der Kanzler dankte dem französischen Präsidenten «für das Vertrauen und auch den Elan, den dieser Rat geprägt hat, und den Du geprägt hast in diesem deutsch-französischen Ministerrat». Wegen der Wahlen in Frankreich im kommenden Jahr war es wahrscheinlich das letzte Treffen dieser Art mit Macron. Merz betonte, die deutsche Hand bleibe immer ausgestreckt für eine vertiefte und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Frankreich - unabhängig von der Entscheidung der Wählerinnen und Wähler./sk/DP/men