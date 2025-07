Ukraine hofft auf Patriot-Systeme

Am Nachmittag soll in einer Videokonferenz der sogenannten «Koalition der Willigen», in der sich die Verbündeten der Ukraine zusammengeschlossen haben, über die Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung beraten werden. Trump hat angekündigt, den Wunsch der Ukraine nach einem zusätzlichen Flugabwehrsystem vom Typ Patriot prüfen zu wollen. Im Gespräch ist aber auch, dass Deutschland den USA zwei Patriot-Systeme abkauft und in die Ukraine liefert.