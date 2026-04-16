Bundeskanzler Friedrich Merz sieht eine Rückkehr zur Atomenergie nicht als kurzfristigen Weg für eine bessere und günstigere Energieversorgung in Deutschland an. Mit Blick auf das Abschalten der letzten deutschen Atommeiler vor drei Jahren sagte der CDU-Chef in Berlin: «Die Entscheidung war falsch. Sie zu korrigieren, wird keines der gegenwärtigen Energieversorgungsprobleme unseres Landes lösen.» Dies sei daher nur «eine Frage der längeren Perspektive».