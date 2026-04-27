Der Kanzler hatte sich bereits am Morgen bei einer Diskussion mit Schülern im Sauerland mit deutlichen Worten zum Iran-Krieg geäussert und den USA fehlende Strategie vorgeworfen. «Da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung», sagte er. Die USA könnten den Krieg nicht schnell beenden, «weil die Iraner offensichtlich stärker sind als gedacht und die Amerikaner offensichtlich auch in den Verhandlungen keine wirklich überzeugende Strategie haben», sagte Merz./mfi/DP/he