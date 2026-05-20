Merz: Aufbruch ist nötig

Merz sagte auf dem ZVEI-Kongress, es gebe in «beachtlichen Teilen» der Gesellschaft immer noch ein Erkenntnisproblem. «Wir müssen auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wir müssen die Vertretungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, besonders die, davon überzeugen, dass jetzt ein Aufbruch nötig ist und nicht ein Verharren und ein Stillstand und nur Verteilung dessen, was wir haben. Wir müssen mehr erwirtschaften, damit wir unseren Staat, unsere Wirtschaft, auch unseren Sozialstaat, zukunftsfähig machen.»