Wie gut kennen sich Trump und Merz schon?

Sie sind sich erst ein Mal vor vielen Jahren flüchtig in New York begegnet. Seit dem Amtsantritt von Merz vor vier Wochen haben sie mehrfach telefoniert - zu zweit und in grösserer Runde zum Ukraine-Krieg. Merz hat inzwischen die Handynummer des US-Präsidenten, tauscht sich mit ihm regelmässig per SMS aus und spricht ihn mit Vornamen an - so heisst es von deutscher Seite.