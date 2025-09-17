Der Kanzler stellte die Menschen auf eine lang anhaltende Reformdebatte ein. «Der Herbst der Reformen wird auch nicht die letzte Jahreszeit sein, in der wir das Land zum Besseren verändern», kündigte Merz an. «Es wird sich ein Winter, ein Frühling, ein Sommer, ein nächster Herbst anschliessen mit Reformen.» Er bitte alle, «die ungeduldig auf die Veränderungen warten, auch um die notwendige Ausdauer. Wir haben erst begonnen.» Wenn die Reformen wirkten, «werden sich viele weitere positive Impulse ergeben», ergänzte der Kanzler und fügte hinzu: «Und dann wird die Kraft, die in diesem Land steckt, wieder zum Tragen kommen.»/bk/DP/stk