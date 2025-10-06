Bundeskanzler Friedrich Merz sieht die schwarz-rote Koalition noch vor grossen Aufgaben. Mit Blick vor allem auf die wirtschaftliche Schwäche Deutschlands sagte der CDU-Chef beim ntv-Talk «Pinar Atalay»: «Die Lage ist schwierig.» Merz sagte weiter: «Ich hätte mir schon vorstellen können, dass wir manche Entscheidungen früher getroffen hätten.» In der Koalition mit den Sozialdemokraten sei es nicht einfach. Die SPD werde aber umgekehrt sagen, mit CDU und CSU sei es nicht einfach. Eine Koalition müsse sich zusammenfinden. Es müsse weiter Vertrauen aufgebaut werden.