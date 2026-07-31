Die neue CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann warnte vor einem Kontrollverlust an der EU-Aussengrenze. «Illegale Migration bedroht uns als Land und Gesellschaft. Es darf keinen Kontrollverlust an den Grenzen geben», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Das neue europäische Asylsystem GEAS müsse diesem «ersten grossen Anwendungsfall» standhalten. Die Reform zielt auf verbesserte Kontrollen und Registrierungen an den EU-Aussengrenzen ab.