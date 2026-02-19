Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erwägt als Konsequenz aus den Vetternwirtschaft-Vorwürfen gegen die AfD schärfere Gesetze. Auf die Frage, wie der Staat verhindern könne, dass sich Politiker schamlos an ihm bereichern, sagte Merz: «Ich würde uns eine gesetzliche Regelung gerne ersparen. Angesichts des Ausmasses des Missbrauchs werden wir aber möglicherweise nicht darum herumkommen.» Er äusserte sich im Gespräch mit den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft (NBR) und der «Rheinpfalz».