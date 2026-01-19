Merz machte deutlich, dass er die Sorge um militärische Sicherheit Grönlands in der längeren Perspektive ernst nehme. Der Kanzler wies darauf aber auch hin, dass die USA einmal selbst über 30.000 Soldaten auf Grönland hatten.
«Es sind zurzeit unter 200. Also offensichtlich ist die Bedrohungsanalyse auch der Vereinigten Staaten selbst nicht so dramatisch, wie sie im Augenblick vorgetragen wird. Was nicht heisst, dass sie nicht wieder grösser werden könnte», sagte der Kanzler. Trump will, dass sich die USA die Arktisinsel von Dänemark übernehmen und verweist auf Sicherheitsinteressen./cn/DP/men
(AWP)