Die Europäer wollen auf einer von Frankreich und Grossbritannien initiierten Konferenz zur Sicherung der Schifffahrt in der Strasse von Hormus auch darüber diskutieren, ob eine Beteiligung der USA sinnvoll ist. Kanzler Friedrich Merz (CDU) sagte bei einem Treffen mit dem irischen Regierungschef Micheál Martin in Berlin auf eine entsprechende Reporterfrage: «Da gibt es gute Argumente dafür. Aber darüber werden wir morgen in Paris sprechen.»