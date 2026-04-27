Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) geht fest davon, dass das Sparpaket für die gesetzliche Krankenversicherung und die Eckpunkte für den Haushalt 2027 wie geplant am Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden. Er könne das «mit einem ziemlich klaren Ja beantworten», sagte er am Rande der Unions-Klausur in Berlin. «Wir sind in der Schlussphase der Abstimmung in der Koalition. Die Gesundheitsreform ist heute Morgen praktisch abgeschlossen worden.» Es gebe noch letzte Abstimmungsgespräche über den Regierungsentwurf, «aber der ist praktisch fertig und verabschiedungsreif».