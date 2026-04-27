Koalition im Umfragekeller

Die Union hofft, mit den weitreichenden Reformentscheidungen den Abwärtstrend in den Umfragen zu drehen. Nächste Woche, am 6. Mai, ist die schwarz-rote Regierung von Kanzler Friedrich Merz (CDU) ein Jahr im Amt. In den Umfragen ging es in dieser Zeit nach unten. Union und SPD liegen zusammen nur noch zwischen 36 und 42 Prozent und hätten damit keine parlamentarische Mehrheit mehr. Bei der Bundestagswahl waren es noch 44,9 Prozent.