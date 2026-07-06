Der Kanzler hatte vergangene Woche bereits auf einer Pressekonferenz öffentlich klargestellt, dass Deutschland gerade seine Verteidigungsausgaben innerhalb von vier Jahren verdoppele. «Das ist die grösste Kraftanstrengung, die wir jemals gemacht haben, um unsere Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Insofern brauchen wir uns hier vor niemandem zu verstecken.» Das werde er beim Nato-Gipfel in Ankara am Dienstag und Mittwoch «auch in aller Bescheidenheit zum Ausdruck bringen». Deutschland will das Fünf-Prozent-Ziel schon 2029 erreichen, obwohl die zeitliche Zielmarke der Nato 2035 ist.