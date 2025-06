Merz bekräftigte seine Aussage, dass es keine Ausweitung des Konfliktes geben dürfe. «Teheran muss die Bombardierung ziviler Ziele in Israel sofort beenden. Weitere Staaten in der Region dürfen nicht zum Kriegsschauplatz werden.» Zudem müsse wieder Raum für Diplomatie eröffnet werden. Merz sagte weiter: «Wir wappnen uns auch in Deutschland für den Fall, dass Iran israelische oder jüdische Ziele in Deutschland ins Visier nehmen sollte.»/hoe/DP/he