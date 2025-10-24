Der stellvertretende Sprecher der Bundesregierung, Sebastian Hille, bestätigte die Darstellung Costas heute im Wesentlichen. Es sei Einigkeit darüber hergestellt worden, «dass die Botschafter beauftragt sind, alle technischen Vorbereitungen zu treffen, damit das Abkommen noch in diesem Jahr, wie es Ratspräsident Costa gesagt hat, unterschrieben werden kann», sagte er in der Regierungs-Pressekonferenz in Berlin. Auf dpa-Nachfrage bestätigte er anschliessend auch, dass es keine formelle Abstimmung über diesen Schritt gegeben habe, sondern die Staats- und Regierungschefs sich darüber lediglich untereinander abgestimmt hätten.