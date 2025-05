Feierlicher Appell zur Indienststellung

Zu dem feierlichen Appell mit 800 Soldaten auf dem Kathedralenplatz in Vilnius reiste auch Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) aus Berlin an. Er bezeichnete Russland als die auf absehbare Zeit grösste Bedrohung für den Frieden in Europa. «Abschreckung und Verteidigung sind Deutschlands Top-Prioritäten», sagte er.