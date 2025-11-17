«Ich wünsche mir, dass wir diese Diskussion zum Jahresende abgeschlossen haben», sagte Merz beim «SZ»-Wirtschaftsgipfel. Er wies darauf hin, dass auch die vorgesehene Einführung einer «Aktivrente» mit Anreizen für längeres Arbeiten im Rentenpaket steckt. «Wenn wir am 1. Januar 2026 die »Aktivrente« haben wollen, und ich will sie zum 1. Januar 2026 haben, dann müssen wir dieses Gesetzgebungspaket noch durch den Bundestag bringen.» Es müsse dann zudem noch durch den Bundesrat, der ebenfalls am 19. Dezember tagt.