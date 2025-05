Als Format, in der diese und andere verteidigungs- und sicherheitspolitische Fragen mit Frankreich diskutiert werden sollen, kündigte Merz «3 plus 3»-Gespräche der Regierungschefs, Aussen- und Verteidigungsminister in den kommenden Wochen und Monaten an. Dies sei zunächst eine Diskussion. Es sei «kein Substitut» des von den USA gewährleisteten Schutzes geplant.