In Bezug auf China und Deutschland erklärte der Kanzler, dass zwei der drei grössten Volkswirtschaften der Welt miteinander Handel trieben, entfalte eine grosse Kraft. Man sehe am Beispiel Airbus: Es lohne sich, solche Reisen zu unternehmen.
Es habe eine Reihe weiterer Themen «für einige Unternehmen» gegeben, die aber noch nicht endgültig entschieden seien, sagte Merz. «Wir haben weitere Verträge in Aussicht, die geschlossen werden», erklärte der CDU-Politiker. Merz hatte sich bei seinem Antrittsbesuch mit Ministerpräsident Li Qiang und Xi getroffen. Deutschland und China unterzeichneten zudem fünf Regierungsvereinbarungen, auch mit Wirtschaftsbezug unter anderem im Bereich Schweinefleisch./jon/DP/jha
(AWP)