«Wir haben gerade die Nachricht bekommen, dass die chinesische Führung bei dem Unternehmen Airbus eine grössere Zahl weiterer Flugzeuge bestellen wird», sagte Merz nach dem Treffen mit Chinas Staats- und Parteichef in Peking. «Es wird insgesamt bis zu 120 zusätzliche Flugzeuge geben, die bei Airbus bestellt werden», erklärte er weiter. Weitere Details zur Höhe der Kaufsumme oder bis wann der Deal vollzogen werden soll, nannte Merz nicht.