Bei dem Treffen soll es um die Nachbereitung der beiden Gipfel in dieser Woche gehen. Die 27 EU-Staaten treffen sich am Donnerstag und Freitag in Brüssel. Ausserdem soll der Nato-Gipfel in Ankara am 7. und 8. Juli vorbereitet werden.
Polen war als einziges Land der E5 nicht beim G7-Gipfel vertreten. Zuletzt hatte es vor allem Gipfeltreffen im E3-Format mit Deutschland, Frankreich und Grossbritannien gegeben. Diese drei Länder versuchen gerade zusammen, die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs wieder anzuschieben.
Merz sagte mit Blick auf die verschiedenen Formate, er bemühe sich immer, niemanden auszuschliessen. Gleichzeitig wolle er aber mit den grösseren Mitgliedsstaaten, die gleichzeitig G7-Mitglieder und Mitglieder des Europäischen Rates seien, «ein bisschen auch die Führungsrolle» übernehmen. «Immer abgestimmt mit anderen, immer mit voller Transparenz dessen, was wir tun.»/sow/DP/zb
(AWP)