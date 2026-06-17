Merz sagte mit Blick auf die verschiedenen Formate, er bemühe sich immer, niemanden auszuschliessen. Gleichzeitig wolle er aber mit den grösseren Mitgliedsstaaten, die gleichzeitig G7-Mitglieder und Mitglieder des Europäischen Rates seien, «ein bisschen auch die Führungsrolle» übernehmen. «Immer abgestimmt mit anderen, immer mit voller Transparenz dessen, was wir tun.»/sow/DP/zb