Kanzler: Amerikanische Konsumenten werden zahlen

Merz wies aber auch darauf hin, dass die amerikanischen Bürger am ehesten unter den Zöllen zu leiden haben werden. «Zölle werden in der Regel von denen bezahlt, in deren Land die Importe gehen. In diesem Falle würden die amerikanischen Konsumenten die Zölle bezahlen», sagte er. «Aber sie würden natürlich auch unsere Wirtschaft, die Wirtschaft der Europäer und insbesondere die deutsche Wirtschaft, schaden und deswegen wollen wir hier eine Lösung finden.»